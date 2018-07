Ferrera: "Spelen als leeuwen" Waasland-Beveren 26 juli 2018

00u00 0

Een grondig vernieuwde kern én een nieuwe trainer bij Waasland-Beveren, vorig jaar de verrassing vóór de winterstop, tot Morioka en coach Clement vertrokken. Opvolger Sven Vermant betaalde het gelag na de 8-0-nederlaag op Zulte Waregem. Yannick Ferrera - hij geeft geen interviews aan de media tot een dag voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem - moet nu de puzzel in mekaar laten passen. Geen sinecure. "We moeten spelen als leeuwen, anders zullen we falen", verklaarde Ferrera op de clubwebsite. "We hebben veel nieuwkomers (met amper bekende namen, red.) en verschillende vertrouwde gezichten vertrokken. Dat is sowieso niet gemakkelijk, maar ik zie veel gretigheid en discipline in deze groep. De sfeer in de kleedkamer is ook uitstekend."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN