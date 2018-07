Ferrera: "Ik was te veel professor" 28 juli 2018

Acht maanden na zijn ontslag bij KV Mechelen is Yannick Ferrera (37) terug in de Jupiler Pro League. Een andere Yannick Ferrera, zegt de nieuwe coach van Waasland Beveren zelf. "Zo'n lange periode aan de kant staan, was best lastig. Maar ik heb nu eindelijk eens de tijd gehad en ook genomen om te herbronnen, om mezelf als coach in vraag te stellen en te corrigeren. Door veel te reizen en door met veel coaches gesprekken te voeren, ben ik tot bepaalde inzichten gekomen. Bijvoorbeeld: dat ik een beetje te veel als een professor tegenover mijn spelersgroep stond. Kort na mijn ontslag bij Mechelen werd ik gepolst door KV Kortrijk, maar dat kwam te snel. Het jaar voordien ging ik na mijn exit bij Standard meteen in Mechelen aan de slag, en dat was verkeerd. Die fout wou ik geen twee keer maken. Achteraf bekeken ben ik daar blij om. Ik had zes jaar lang vol gas gegeven, een langere pauze had ik toen echt nodig."

HLN