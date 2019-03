Exclusief voor abonnees Ferrari voorop in trainingen 30 maart 2019

Na de ontgoochelende seizoensstart in Melbourne, waar Ferrari twee weken geleden nooit een vuist kon maken tegen Mercedes, is er weer hoop voor de Italianen. Vettel en Leclerc waren in de vrije trainingen van gisteren vlotjes de snelsten. De Monegask in de eerste training, Vettel in de tweede. Opmerkelijk: amper een verschil van 0,035 seconden tussen de twee, in de laatste sessie. Zou de rivaliteit bij Ferrari langzaam maar zeker aan het groeien zijn? (JB)