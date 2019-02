Ferrari schakelt versnelling hoger 01 februari 2019

Ferrari kan terugblikken op een sterk jaar. De verkoop van de luxesportwagens dikte met 10% aan tot 9.251 stuks. Vooral de V12-series (foto) lagen goed in de markt. Toch vertaalde zich dat niet in een hoger verkoopcijfer. Door tegenzittende wisselkoersen in de exportmarkten bleef de globale omzet op 3,4 miljard euro steken. Desondanks sloot het merk met het paard het boekjaar af met een nettowinst van 787 miljoen euro, bijna de helft meer dan een jaar geleden. Ferrari profiteerde van een akkoord met de Italiaanse fiscus en dat leverde een extra bonus van 141 miljoen euro op. Dit jaar verwacht de nieuwe topman Louis Camilleri een verdere toename van de winst. Hij rekent daarvoor op de lancering van een reeks nieuwe modellen, die in een gelimiteerde hoeveelheid op de markt gebracht worden. Dat moet toelaten om een hogere prijs te vragen. (JVG)

