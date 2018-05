Ferrari-ontwerper Resta nieuwe technisch directeur Sauber FORMULE 1 29 mei 2018

Simone Resta wordt de nieuwe technisch directeur van F1-team Sauber. De 47-jarige Italiaan maakt de overstap van Ferrari, waar hij momenteel hoofdontwerper is. Resta voegt zich bij zijn nieuwe team op 1 juli en volgt er de Duitser Jörg Zander op als technisch directeur. Zander en Sauber namen begin mei plots afscheid van elkaar zonder duidelijke reden. Ferrari trekt dan weer de Fransman Laurent Mekies aan. Welke rol Mekies, die chef veiligheid en adjunct-racedirecteur van de internationale automobielfederatie FIA is, precies zal invullen is nog niet bekend. Mekies maakt in september de overstap en zal moeten rapporteren aan technisch directeur Mattia Binotto.

