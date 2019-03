Ferrari ontgoochelt 18 maart 2019

Iedereen die er tijdens de wintertests in Barcelona bij was, wist het met zekerheid: Ferrari zou iedereen wel even naar huis rijden, daar in Melbourne. Niet dus. Vierde en vijfde, werd het. Met een Vettel die niet voluit kon gaan, een probleem met de auto dat gisteravond nog niet gevonden was.

