Ferrari doorbreekt kaap van 10.000 wagens 05 februari 2020

00u00 0

De Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari doorbrak vorig jaar voor het eerst de kaap van de 10.000 geleverde wagens. Over heel 2019 werden 10.131 wagens aan klanten bezorgd, een stijging met 9,5% in vergelijking met 2018. De belangrijkste afzetmarkt voor Ferrari blijft de regio Europa-Afrika-Midden-Oosten met 4.895 geleverde voertuigen (+15,8%). De sterkste groeier is evenwel China-Hongkong-Taiwan met een toename van 20,3%. Door de recordverkoop steeg de omzet van de autobouwer vorig jaar met 10,1% tot 3,76 miljard euro. De nettowinst daalde daarentegen met 11,2% tot 699 miljoen euro.

