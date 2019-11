Exclusief voor abonnees Fernémont wint BK rally 04 november 2019

De 31-jarige Namenaar Adrian Fernémont (Skoda) is in een bijzonder zware editie van de Condroz Rally Belgisch kampioen geworden. Voor Fernémont is het de eerste titel. Favoriet Kris Princen (Skoda) diende zondagochtend na een resem lekke banden op te geven. Fernémont kreeg het in de laatste van de 20 proeven nog even moeilijk met een lekke band, maar een vierde plek volstond voor de titel. De zege in de Condroz ging voor de tweede maal op rij naar de Fransman Stéphane Lefebvre (Ford), voor de broers Guillaume de Mevius (Citroën) en Ghislain de Mevius (Skoda)

