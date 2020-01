Exclusief voor abonnees Fernandes bijna van United 29 januari 2020

Mogelijk eindelijk een grote transfer in de Premier League: Manchester United is bereid 55 miljoen euro (plus 25 miljoen in bonussen) te betalen voor Bruno Fernandes, creatieveling van Sporting. Een trucje van makelaar Jorge Mendes deed United uiteindelijk bijten. Hij bood hem aan bij Barcelona, waarna de Engelse topclub in verval toch de gevraagde som wilde ophoesten. Bruno (25) zal moeten bewijzen dat hij die investering waard is. De speler en United moeten er wel nog uitkomen. (KTH)