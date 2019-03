Fernandao coacht Halle-Gooik 06 maart 2019

FUTSAL

Halle-Gooik heeft een opvolger gevonden voor coach Juan Francisco Fuentes. Die stapte vorige week op, nadat hij een riant bod had gekregen uit Japan. Ex-speler Fernandao neemt de fakkel over. De Spanjaard was vorig jaar nog actief als speler bij de landskampioen, maar kende zijn grootste successen bij Barcelona. Voor wereldster Fernandao wordt het een debuut als trainer. (EVL)