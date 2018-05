Fernand Huts in zee met Bart De Pauw 03 mei 2018

Fernand Huts, de flamboyante topman van Katoen Natie, geeft Bart De Pauw een nieuwe kans. Huts heeft namelijk bekendgemaakt dat hij de audiovisuele ondersteuning voor zijn nieuwste project 'Vossen', een spektakel rond Reynaert de Vos, heeft toevertrouwd aan Koeken Troef!, het productiehuis dat De Pauw heeft opgericht maar waarin hij na de beschuldigingen rond grensoverschrijdend gedrag een stap terugzette. 'Vossen' start dit weekend en bevat een fietsroute doorheen het Waasland die langs allerlei expo's zal lopen. De audiovisuele invulling zal verzorgd worden door De Pauw en Koeken Troef!. De tv-maker heeft het scenario geschreven voor het project van 2 miljoen euro. "Het bleek een perfecte combinatie", zegt Katharina Van Cauteren van Katoen Natie op ATV. "We hebben een unieke kans gekregen doordat men bij Koeken Troef! wat extra tijd had, waardoor we met hen in zee zijn kunnen gaan, en we die unieke creativiteit van het hele team hebben kunnen gebruiken." (SD)

HLN