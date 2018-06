Ferencvaros overweegt gerechtelijke stappen tegen transfer van Paintsil 13 juni 2018

00u00 0

De Hongaarse club Ferencvaros schakelt de hulp in van Zwitserse advocaten omtrent de transfer van Joseph Paintsil naar Genk. De Limburgers namen de snelle aanvaller over van het Ghanese Thema Youth, dat Paintsil afgelopen seizoen uitleende aan Ferencvaros. De Hongaren beweren nu dat ze een optie hadden om de Ghanees definitief over te nemen en dat ze al sinds december een schriftelijk akkoord hadden met zijn manager. Ferencvaros wil zich dus verzetten tegen de transfer.