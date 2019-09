Exclusief voor abonnees Fenomenale Meesseman leidt Washington naar zege BASKETBAL WNBA Play-offs 19 september 2019

Rust roest - maar niet bij Emma Meesseman. Washington mocht als competitieleider in de WNBA tien dagen op adem komen voor ze dinsdag aan de play-offs begonnen. In de halve finale tegen Las Vegas trok Meesseman meteen alle registers open: met 27 punten en 10 rebounds blonk de Belgian Cat uit met een 'double double'. De 26-jarige Meesseman, die op de positie van small forward startte, was ook nog goed voor 3 assists en 1 steal. Even straf is haar shotpercentage: 12 op 18, of 66,7%.

