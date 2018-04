Femke uit 'De Buurtpolitie' speelt ook agent in 'Familie' 05 april 2018

Vanavond is er in 'Familie' een gastrol weggelegd voor Dorien Reynaert (28), bekend als de stoere inspecteur Femke Van Acker uit 'De Buurtpolitie'. In de VTM-soap vertolkt ze ook een agent. Volgens het scenario doet Dorien een controle in het treinstation. Ze checkt de identiteitspapieren van Gino (een rol van Tristan Versteven). Hij is - met een vals paspoort en een wapen op zak - drugs aan het smokkelen. Het 'uitstapje' van de actrice naar 'Familie' is volgens VTM eenmalig. (DBJ)

