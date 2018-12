Femke Hermans met dubbel gevoel na de kamp van haar leven in Los Angeles 10 december 2018

Geen stunt voor Femke Hermans (28) zaterdagnacht. In Los Angeles en live op HBO was Claressa Shields (23), zowel tweevoudig wereld- als olympisch kampioene, meer dan een maatje te sterk. Geen extra titelriemen bij de middengewichten in WBC, WBA en IBF voor de Steenhuffelse, houder van de titel bij de supermiddens in WBO. Wel in het voordeel van Hermans pleit dat ze tien rondes lang op de been bleef. En dat was tegen het Amerikaanse boksfenomeen al een hele prestatie. In de eerste drie rondes had Hermans het lastig. Te veel respect voor Shields, onder de indruk van de omstandigheden in het StubHub Center. Daar had Hermans achteraf best spijt van: "Voor het eerst in mijn profcarrière (nu 9-2 en 3 ko's) heb ik te veel getwijfeld aan mezelf, waardoor ik te veel op safe heb gespeeld."

