Femke (28), mama van twee, over hoe 1 op 12 Vlaamse kinderen opgroeit in armoede: 'Voor mij geen kerstcadeau. Mijn kinderen zijn mijn rijkdom’ 1 OP 12 VLAAMSE KINDEREN GROEIT OP IN ARMOEDE Ingrid De Vos

14 december 2018

00u00 1 De Krant 1 op de 12 Vlaamse kinderen groeit op in een arm gezin, blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijnstichting. "En wie opgroeit in armoede moet snel volwassen zijn", getuigt Femke (28) uit Aalst, een mama van twee.

Femke - een schuilnaam - is de oudste dochter uit een gezin van zeven, waar de deurwaarder al eens langskwam. "Soms ging mama werken, soms papa. Vast werk hadden ze nooit. We woonden in een sociale huurwoning. Voor mama was het een probleem om eten op tafel te krijgen. Af en toe mochten we wat voorraad halen in het kruidenierswinkeltje van een familielid, ik kreeg toen altijd een blikje Dr. Pepper. De andere dagen aten we alleen boterhammen. Of mijn mama at niet."

