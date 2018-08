Femen bezet bloementapijt uit protest tegen opgesloten kinderen 20 augustus 2018

00u00 0

Twee halfnaakte activistes van Femen hebben gisteren kort voor 15 uur op het Brusselse bloementapijt een protestactie gehouden. Daarmee wilden ze de opsluiting van migrantenkinderen in het gesloten centrum van Steenokkerzeel aanklagen. Tot verbijstering van de vele toeristen die het tapijt op de Grote Markt kwamen bekijken, wandelden ze met ontbloot bovenlijf tussen de bloemen. Op hun lichaam hadden ze leuzes als 'Shame on you Belgium' en 'Dit is geen schandaal. Kinderen opsluiten is dat wel'. Door hun actie werd een deel van het bloementapijt beschadigd. Ze werden uiteindelijk door twee mannen weggeleid en door de politie opgepakt, maar na verhoor weer vrijgelaten. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN