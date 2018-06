Felle kleuren en een leuk figuurtje: dáárom willen kinderen dat 'vleesje' Lieve Van Bastelaere

28 juni 2018

05u00 0 De Krant Producenten gebruiken heel wat slinkse trucjes om hun charcuterie - het welbekende 'vleesje' - bij de allerjongsten te promoten. Bijna één merk op de tien bezondigt zich hieraan, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil dat de federale overheid maatregelen neemt.

De wetenschappers namen 189 merken van voorverpakte, bewerkte vleeswaren onder de loep. Daarvan bleken er 17 te zijn die zich specifiek op kleine kinderen richten. De trukendoos om dat te bereiken, is quasi onuitputtelijk: van aantrekkelijke verpakkingen tot een 'kids corner' op de website van het bedrijf of de supermarkt.

"Een veelgebruikte techniek om kinderen aan te spreken via productverpakkingen is het gebruik van felle kleuren. Vooral de basiskleuren - blauw, groen, geel en rood - vinden kinderen aantrekkelijk", zegt onderzoekster Liselot Hudders. "Cartoonfiguurtjes, zoals personages uit de Disneyfilm 'Cars', of merkpersonages zoals Kellogg's zijn Tony de tijger werken ook erg goed. In combinatie met de felle kleuren zorgen die figuurtjes ervoor dat de verpakkingen bepaalde positieve emoties oproepen, zoals gevoelens van vrolijkheid, plezier en geluk."

HLN