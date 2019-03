Felle buien Het weer 04 maart 2019

Vooral deze voormiddag trekken er felle buien over het land. Meestal regenbuien, maar er kan ook korrelhagel bij zijn, of een onweer. Bovendien zijn er rukwinden mogelijk tot 70 of 80 km per uur, met een uitschieter tot 90 per uur. In de loop van de namiddag wordt het droger, zijn er opklaringen en wordt het ook wat rustiger, met rukwinden tot 60 km per uur. De middagtemperaturen komen uit tussen 8 en 11 graden.

