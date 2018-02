Fellaini twee maanden out 05 februari 2018

Maximaal twee maanden rekenen ze bij Manchester United. Marouane Fellaini (30) onderging zaterdagmorgen een operatie aan de buitenste meniscus en staat tot eind maart aan de kant. "Hij is onder het mes gegaan", zei José Mourinho. "Ik wil niet te veel in detail treden, dat is voor een dokter. Marouane is niet out tot het einde van het seizoen. Helemaal niet. Het was een kleine ingreep aan de buitenste meniscus. Ik geloof dat hij eind maart terug kan zijn. Ik hoop dat hij in april en mei nog in een of meer competities kan aantreden." Fellaini sukkelt al sinds begin oktober, toen hij zich in de interland tegen Bosnië blesseerde, met de knie. Hij herviel twee keer in de kwetsuur aan de mediale band. Woensdag op Wembley liep hij schade aan de meniscus op. Hij voegt zich bij Defour (out tot het einde van het seizoen) en Chadli (hamstrings) in de Duivelse ziekenboeg. Alderweireld is zo goed als terug na drieënhalve maand blessureleed.

