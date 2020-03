Exclusief voor abonnees Fellaini terug in China, nu twee weken quarantaine 21 maart 2020

De duim ging omhoog voor hij twee weken verplicht in quarantaine moest. Marouane Fellaini (32) - met mondmasker aan - keerde gisteren terug naar China en werd bij aankomst gescreend op het coronavirus door een lokaal medisch team. De voorbije weken zat de voormalige Rode Duivel in Dubai. Gezien de gunstige ontwikkelingen in China hoopt de Super League om de competitie over een dikke maand al te kunnen starten. De trainingen bij Shandong Luneng, de club van Fellaini, zouden over twee weken opnieuw beginnen. Steeds meer buitenlandse spelers en coaches - onder wie Moussa Dembélé - worden de komende weken verwacht in China. Ook zij zullen gescreend worden en twee weken in quarantaine moeten voor ze mogen hervatten. (FDZ)

