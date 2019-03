Fellaini meteen matchwinnaar bij Chinees debuut 02 maart 2019

Marouane Fellaini is nu al God in China. De Rode Duivel kroonde zich meteen tot matchwinnaar bij Shandong Luneng door het enige doelpunt te scoren in de seizoensopener tegen Beijing Renhe. Fellaini - die meer dan één kop boven zijn tegenstanders uitstak - deed dat verrassend genoeg niet met het hoofd, maar met een prima schot uit de draai. "Geen slechte start", grijnsde Fellaini nadien. "Nochtans ben ik fysiek nog niet honderd procent. Het is ook wennen, want in China wordt meer gelopen." Vandaag is het aan Moussa Dembélé om te debuteren voor Guangzhou R&F bij Chongqing Lifan. Yannick Carrasco trekt morgen met Dalian Yifang naar Henan Jianye. (VDVJ)

