Fellaini is geen Duivel meer 08 maart 2019

"Na België 12 jaar op het hoogste niveau vertegenwoordigd te hebben, heb ik beslist om te stoppen als international." Met die woorden heeft Marouane Fellaini (31) gisteravond op Instagram bekendgemaakt dat hij niet langer een Rode Duivel is. Een beslissing die hij naar eigen zeggen niet licht genomen heeft. "Maar ik voel dat de tijd aangebroken is om plaats te maken voor de volgende generatie." 'Big Fella' maakte als 19-jarige zijn debuut in het shirt van de Duivels en verzamelde uiteindelijk 87 caps. Daarbij vond hij 18 keer de weg naar het doel. Vorige maand verruilde hij Manchester United voor het Chinese Shandong Luneng.

HLN