Exclusief voor abonnees Fellaini geeft aftrap 30 september 2019

00u00 0

Een oorverdovend applaus, iedereen recht op de banken. De aftrap op Sclessin werd gegeven door niemand minder dan Marouane Fellaini (31). De middenvelder debuteerde in 2006 voor de Rouches en werd er in 2008 kampioen. Na passages bij Everton en Manchester United speelt hij intussen in China bij Shandong Luneng. Omdat de Chinese competitie stilligt tot midden oktober zakte hij af naar Sclessin. Daar zijn ze hem duidelijk nog niet vergeten. (FDZ)