Fellaini fit, Radja afwezig 27 maart 2018

Het oefenveld zag er plotsklaps een pak minder kleurrijk uit. Radja Nainggolan sloeg gisteren de training over om persoonlijke redenen. Normaal gezien kan hij wel gewoon aantreden vandaag - wellicht als invaller. Mousa Dembélé bleef in de gym, waar hij Marouane Fellaini afloste. De middenvelder van Manchester United trainde voor het eerst mee met de groep. "Hij is inzetbaar", sprak bondscoach Roberto Martínez. Courtois en Jordan Lukaku haakten eerder af. (PJC)