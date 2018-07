Fellaini feest met Pogba en Rami... 31 juli 2018

00u00 0

Marouane Fellaini was zondag te gast op een feestje met Paul Pogba (uiterst links op de foto) en Adil Rami. Het ging er gezellig aan toe in een mansion in de Hollywood Hills. Ballonnen in de Franse driekleur vormden mee het decor. Rode Duivel Marouane Fellaini (rechts) was er samen met zijn haast identieke broer Mansour (centraal). Pogba werd regelmatig dansend gespot, de twee Franse wereldkampioenen zwierden Fellaini zelfs in het zwembad.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN