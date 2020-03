Exclusief voor abonnees Fellaini: "Elke dag sterker" 28 maart 2020

Big Fella krijg je niet zomaar klein - zelfs niet als je corona heet. Marouane Fellaini (32) heeft een hoopgevende video gedeeld via zijn sociale media. Daarop is te zien dat de speler van Shandong Luneng weliswaar nog steeds in het ziekenhuis van Jinan verblijft - hij testte positief op corona bij zijn terugkeer naar China - maar dat weerhoudt de Belg er niet van om zijn conditie te onderhouden. Hij waagt zich aan stabiliteits- en krachtoefeningen. "Ik word elke dag sterker", schreef Fellaini bij het filmpje. "Geef nooit op. Blijf vechten, blijf sterk, blijf thuis. Bedankt voor de berichtjes." Het is niet de eerste update van Fellaini sinds zijn opname. Eerder postte hij: "Ik kan jullie verzekeren dat alles momenteel goed gaat. Dank aan de fans, de medische staf en de club voor hun zorg en aandacht. Ik zal nu de behandeling volgen en hoop zo snel mogelijk terug te keren." (PJC)

