Fellaini dan toch langer international? 25 juni 2018

00u00 0

Zou hij toch nog doorgaan? In aanloop naar het WK vertelde Marouane Fellaini (30) dat hij zou stoppen als international, maar na Tunesië wilde hij niet bevestigen dat dat ook effectief zo is. "We zullen wel zien wat er gebeurt." Toen er een vraag kwam over zijn toekomst bij Manchester United - hij is er transfervrij en weigerde voorlopig te verlengen -, gaf de middenvelder hetzelfde antwoord, met als extra quote: "Jullie zullen snel duidelijkheid krijgen." Het ziet ernaar uit dat de Brusselaar andere oorden zal opzoeken. (PJC/NP)