Fellaini 2,5 maand out? 02 februari 2018

00u00 0

Manchester United hoopt vandaag meer nieuws te hebben over de blessure van Marouane Fellaini. Gisteren was de knie, althans volgens de club, nog te fel gezwollen. De medische staf vermoedt dat de mediale band opnieuw is geraakt. Het is de derde keer dat hij hervalt in dezelfde blessure, die hij in oktober in de interland tegen Bosnië opliep. In december dacht United al eens na over een operatie, maar schoof die toen voor zich uit. De club liet hem op traditionele manier herstellen, met een kine. De optie voor een heelkundige ingreep zou weer op tafel kunnen komen als de schade ernstig blijkt. Een operatie aan de mediale band kan een speler tot tien weken aan de kant houden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN