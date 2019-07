Exclusief voor abonnees Felicitaties uit alle hoeken 03 juli 2019

Het hoeft niet te verbazen dat de warmste gelukwensen voor Charles Michel uit liberale hoek komen. Zo wenst vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) zijn "dierbare vriend, collega-liberaal en gepassioneerd Europeaan" veel succes toe. "Make Europe Great Again!", voegt hij er op z'n Trumps aan toe. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten noemt Michel "een excellente keuze en precies wat de EU nodig heeft". Maar ook enkele N-VA-politici feliciteren Michel. "Het kersverse vaderschap, het uittredende premierschap en nu het toekomstige voorzitterschap van de Europese Raad: bijzonder veel uitdagingen voor Charles Michel. Veel succes!", tweette Zuhal Demir. Ex-staatssecretaris Theo Francken liet twee geluiden horen. Eerst postte hij: "Marrakesh wordt Marracash. Ik wist wel dat het nooit echt over dat pact ging. Wel over het staan aan de juiste kant van de Macron (sic)." Vijf minuten later klonk het zo: "Ben tevreden dat het niet die Frans Timmermans geworden is, met Charles Michel heb ik wel goed samengewerkt op Europees migratievlak. Hij kent de echte problemen en heeft realiteitszin. Australische aanpak is nodig. Ik pleit voor de Michel-aanpak." (LB)

