Felblauwe hemel boven New York Geen aliens, maar explosie 29 december 2018

00u00 0

De skyline van New York kleurde donderdagavond ongewoon felblauw. Sommigen zagen in het onnatuurlijke licht meteen een scène uit de sciencefictionfilm 'Independence Day', waarin vijandige buitenaardse wezen met ufo's een invasie uitvoeren op aarde. De oorzaak lag echter niet bij aliens, maar bij een explosie en een daaropvolgende brand in een transformatorstation in het stadsdeel Queens. Niemand raakte daarbij gewond. Door stroomuitval dienden op de luchthaven LaGuardia wel enkele vluchten te worden geschrapt. Vermoedelijk heeft een piek of dip in de stroomtoevoer de kleurrijke explosie veroorzaakt. (SPK)

