Fel vermagerde Prosper op proces Schellebellemoord 29 januari 2019

In het Gentse hof van beroep startte gisteren het proces in de zaak rond de Schellebellemoord. De 78-jarige Prosper van Der Borght, die samen met zijn dochter terechtstaat, was daarbij ook aanwezig. Hij gaf geen al te beste indruk - een schim van zichzelf, fel vermagerd en gekluisterd aan een rolstoel met extra zuurstof. De zeventiger verbleef vorige week nog in het ziekenhuis en moet vrijdag opnieuw een hartonderzoek ondergaan -al belette hem dat niet om tijdens de pauzes een sigaretje te roken. In het Gentse hof van beroep is gisteren een getuigenverhoor geweest waarbij alle beklaagden aanwezig waren. Vandaag zal dit verdergezet worden. De vraag blijft natuurlijk of morgen na de verhoren de pleidooien kunnen doorgaan. De verdediging heeft al meermaals laten vallen dat ze willen concluderen, waardoor de zaak nogmaals uitgesteld kan worden. Of dit een goed idee is, gezien de medische toestand van Prosper, blijft afwachten. (DJG)

