Fel protest tegen akkoord met De Wever bij Antwerpse sp.a 22 december 2018

Enkele uren nadat Jinnih Beels (sp.a) het kersverse bestuursakkoord met Bart De Wever had verdedigd, rees er gisteravond binnen haar partij fel protest. Güler Turan, een van de zes verkozenen in de gemeenteraad én kandidaat-schepen, roept de partijleden op om vandaag tegen het akkoord met N-VA en Open Vld te stemmen. "Het akkoord is asociaal en niet progressief." Sp.a liet gisteravond uitschijnen dat er nog een gesprek komt met Turan, in de hoop haar te overtuigen.

