Fekir zegt nee tegen Liverpool 11 juni 2018

De transfersage van Nabil Fekir en Liverpool is definitief afgesloten. De Champions League-finalist had wel een deal met Olympique Lyon over een transfersom van 60 miljoen euro, maar de Marokkaanse international geraakte er zelf niet uit met Liverpool. Dat publiceerde de Franse club zelf op zijn website.Andere bronnen zeggen dan weer dat de medische testen van Fekir niet overtuigend waren. Lyon rekent erop dat Fekir, de aanvoerder van de ploeg, na het WK in Rusland weer aansluit. (NVK)