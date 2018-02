Feilloze Goffin naar halve finale Montpellier 10 februari 2018

Eerste reekshoofd David Goffin (ATP 7) lijkt sinds het Davis Cupweekend tegen Hongarije opnieuw de smaak en de goede vorm te pakken te hebben. Gisteren speelde hij in de kwartfinale in Montpellier tegen de gevaarlijke Rus Karen Khachanov (ATP 49) - twaalf aces voor de 21-jarige Moskoviet maar nul breakpunten in de hele match - een vrijwel feilloze partij. Enkel het feit dat hij pas bij een zevende matchbal, en met een weergaloze passing, de match kon uitmaken kon hem aangewreven worden. Voordien deed Goffin alles goed. "De sleutel zat hem erin om agressief te tennissen en hem geen tijd te geven om zijn harde slagen te wapenen", wist Goffin. "Ik moest het spel in handen nemen en, aangezien hij groot (1m98) is, hem doen lopen. Ik had in de tweede set misschien sneller een dubbele break kunnen forceren, maar mijn opslag werkte en dus ben ik wel blij hoe ik het heb afgemaakt. Zeker als je dat dan nog kan doen met zo'n passingshot, een bal die mooi in het hoekje paste." In de halve finale op de Open Sud de France vandaag speelt de 27-jarige Luikenaar tegen Richard Gasquet (ATP 33). Het enige eerdere duel met de 31-jarige Fransman won Goffin vorig jaar in de kwartfinale van Tokio in twee sets. (FDW)

