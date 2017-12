Feestjaar, maar zonder Sportpaleis 22 Koen Wauters 00u00 0

Aan feest ontbrak het hen niet, de heren van Clouseau. Koen werd vijftig, de band dertig. Twee goede redenen, vonden zij, om dit jaar niet naar het Sportpaleis maar wel naar alle uithoeken van Vlaanderen te trekken met een show vol weetjes en anekdotes. Zo leerden we dat 'Daar Gaat Ze' ei zo na nooit op plaat was verschenen. Dat Koen ooit spiernaakt in zijn eigen badkamer oog in oog met een stalkster kwam te staan en dat Kris de song 'Nobelprijs' in eerste instantie gewoon had weggesmeten. Al leerden we ook dat we in 2018 - jammer genoeg - niet écht veel van de band zullen horen. "Ik haal uit heel veel dingen een goed gevoel, maar het is hoog tijd dat ik het kalmer aan ga doen", aldus Koen. "Mijn vrouw en kinderen zijn een ultieme bron van geluk. Met die gedachte in mijn hoofd moet ik dus dringend alles beter beginnen te plannen." Toch laat hij een achterpoortje open. "Nu ja, ik zeg dat al vier jaar. En tot nu toe is dat altijd mislukt." (lacht) (SVH)

