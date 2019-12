Exclusief voor abonnees Feestbussen rijden ondanks staking 31 december 2019

De Lijn gaat al stakend het nieuwe decennium in. Toch zou de reiziger daar komende oudejaarsnacht weinig tot niets van mogen merken. Ruim 300 werkwillige chauffeurs, dispatchers, controleurs en technici zorgen ervoor dat de feestbussen rijden. Enkel op het tramnet in Antwerpen wordt lichte hinder verwacht. Het volledige aanbod aan feestbussen is te vinden op delijn.be/oudjaar. Gisteren, op de eerste van vijf stakingsdagen, vielen vooral in de steden sommige ritten weg. Dat beeld zal vermoedelijk de komende dagen ongewijzigd blijven.