Fedrus zet 103 banen op de helling 22 februari 2019

Bij het familiebedrijf Fedrus International, dat materiaal voor daken en gevels levert, dreigen 103 banen te verdwijnen. Het bedrijf uit Puurs stopt de productie in de vestigingen van Vilvoorde, Kampenhout en Manage. Die verhuist naar gespecialiseerde regionale centra in Frankrijk, Duitsland en Slovakije. Tegelijk wordt de logistiek gecentraliseerd in het noorden of centrum van Frankrijk. Dat heeft als gevolg dat de vestiging in Vilvoorde volledig sluit, in de andere vestigingen blijven de kantoren over.

