Federer zonder te spelen opnieuw nummer één 15 mei 2018

Roger Federer had het record al - op 19 februari werd hij de oudste nummer één aller tijden - maar sinds gisteren heeft hij die leeftijdgrens nog wat scherper gezet. Op zijn 36ste - en zonder twee maanden aan een toernooi deel te nemen - pakte de Zwitser de scepter weer over van Rafael Nadal, die afgelopen week in de kwartfinale van Madrid verrassend onderuitging tegen Dominic Thiem. Voor Federer is het zijn 309ste week op de eerste plaats van de wereldranking, de eerste keer dat hij die ranglijst aanvoerde was op 2 februari 2004. Normaal gezien maakt de 20-voudige grandslamwinnaar, die bewust het gravelseizoen overslaat om zijn lichaam te sparen, op het grastoernooi van Stuttgart (11 juni) zijn rentree op het circuit. (FDW)

