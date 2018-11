Federer zet puntjes op de i 16 november 2018

00u00 0

Door de makkelijke zege (6-1, 6-4) van Dominic Thiem (ATP 8) op Kei Nishikori (ATP 9) moest Roger Federer (ATP 3) gisteren in de avondmatch op de ATP Finals in Londen maar één set winnen tegen Kevin Anderson (ATP 6) om voor de vijftiende keer in zestien deelnames de halve finales te bereiken. De zesvoudige winnaar deed meer dan dat, hij won met 6-4, 6-3 in 1.17u van de Zuid-Afrikaan die hem eerder dit jaar nog uit de halve finale van Wimbledon hield. "Met de rug tegen de muur speel ik blijkbaar makkelijker", glimlachte Federer. De 20-voudige grandslamwinnaar eindigde door deze overwinning zelfs als eerste in de Lleyton Hewitt-groep en ontwijkt zo, naar alle waarschijnlijkheid, Novak Djokovic in de halve finales. En dat scheelt toch een slok op de borrel. De Serviër speelt vandaag nog zijn laatste poulematch tegen Marin Cilic (ATP 7) terwijl Sascha Zverev (ATP 5) het opneemt tegen John Isner (ATP 10). Verwacht wordt dat de jonge Duitser het kwartet zal vervolledigen op de Masters. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement