Federer wint duel der giganten 02 januari 2019

00u00 0

14.064 toeschouwers in de Perth Arena, miljoenen tv-kijkers en nog eens een veelvoud aan socialemediagebruikers volgden gisteren de allereerste wedstrijd tussen twee van de grootste tennissers aller tijden. Op de Hopman Cup won Zwitserland van Amerika nadat Roger Federer, met Belinda Bencic, in het dubbel gemengd Serena Williams en Frances Tiafoe met 4-2, 4-3 wisten te verschalken. Met 43 grandslamtitels onder hun beiden (23 voor Williams, 20 voor Federer) was dit op 1 januari 2019 niets minder dan een afspraak met de geschiedenis, ook al ging het dan maar om een dubbelmatch in een veredelde demonstratiecompetitie. Beide tenoren poseerden gretig voor een selfie na afloop. "Het was een prachtige ervaring", glimlachte de 37-jarige Williams, die eerder op de dag met 4-6, 6-4, 6-3 van Bencic had gewonnen. "Alleen jammer dat het zo snel voorbij was. Dit was leuk. We zijn samen groot geworden. Toch is dit na al die jaren de eerste keer dat we dit doen. Ik vond het supercool."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN