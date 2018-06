Federer wint bij rentree 14 juni 2018

Van 24 maart was het geleden dat Roger Federer nog eens een tennismatch gespeeld had (Miami), maar toch wist hij zijn rentree, op het gras van Stuttgart, tot een goed einde te brengen. De 36-jarige Zwitser won in de tweede ronde van de Mercedes Cup van de niet te onderschatten Duitser Mischa Zverev (ATP 54) met 3-6, 6-4, 6-2. "Drie maanden is lang, langer dan een winterpauze zelfs", glimlachte Federer na afloop. "Ik ben dan ook blij dat ik zo terug kan komen op de tour. Ik ben wel tevreden met de manier waarop ik gespeeld heb. Ik verloor mijn laatste twee wedstrijden (finale Indian Wells en tweede ronde Miami, red.). Fijn om zo'n nieuwe start te nemen." In de kwartfinale neemt Federer het op tegen Guido Pella (ATP 75) of de Indiër Prajnesh Gunneswaran (ATP 169). (FDW)

