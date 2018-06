Federer weg bij Nike? 11 juni 2018

00u00 0

Terwijl zijn rivaal Rafael Nadal in Parijs zijn elfde titel aan het winnen was, trainde Roger Federer op het centercourt van Stuttgart voor zijn eerste toernooi sinds Miami (eind maart). De 36-jarige Zwitser is eerste reekshoofd op de Mercedes Cup en speelt in de tweede ronde tegen Mischa Zverev (ATP 64) of een kwalificatiespeler. In de Zwitserse pers viel gisteren te lezen dat Federer op Wimbledon mogelijk niet meer met kledij van Nike zou spelen. Hij wordt al heel zijn carrière gesponsord door de Amerikaanse gigant, maar het contract liep af op 1 maart en de onderhandelingen over een voortzetting raakten in het slop. Volgens onbevestigde bronnen zou Federer een tienjarig contract met het Japanse Uniqlo getekend hebben voor zo'n 300 miljoen dollar. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN