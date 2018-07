Federer van Nike naar Uniqlo voor 258 miljoen 03 juli 2018

00u00 0

Het was hét vraagteken voor de eerste dag van Wimbledon. Zou Roger Federer zijn Nike-kledij, waarmee hij al sinds 1994 rondliep, omgeruild hebben voor het Japanse Uniqlo? Het antwoord was ja, op de schoenen na, die bleven wel van Nike (het Japanse merk maakt geen schoenen). De 36-jarige Federer zou voor een tienjarig contract meer dan 300 miljoen dollar (258 miljoen euro) krijgen, waarbij hij dat geld ook zou ontvangen, zelfs als hij niet meer op een tennisbaan zou verschijnen. Bovendien kan Federer ook reclamebadges op zijn mouwen verkopen, iets dat verboden was bij Nike, en daardoor nog meer centen rapen. De achtvoudige winnaar liet het allemaal niet aan zijn hart komen en haalde het simpel (6-1, 6-3, 6-4) van Dusan Lajovic (ATP 58). "Ik vond het spannend om Uniqlo te dragen", lachte Federer. "Mijn logo zit nog bij Nike, maar dat gaat binnenkort terugkomen bij mij. Het zijn mijn initialen. Dat is belangrijk voor mij, en voor mijn fans." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN