Federer schrijft opnieuw geschiedenis 28 februari 2018

Roger Federer was de grote laureaat op de Laureus World Sports Awards in Monaco. Hij nam zowel de trofee van 'Sportman van het Jaar' als de prijs voor 'Beste comeback' in ontvangst. Een dubbele bekroning voor de Zwitserse tennislegende en oudste nummer één van de wereld. Met zijn vijfde en zesde uitverkiezing wordt hij de meest bekroonde atleet ooit van het prestigieuze sportgala. Ook de Sportvrouw van het Jaar komt uit het tennis. Serena Williams ging met die eer aan de haal. Golfer Sergio Garcia kreeg het beeldje voor 'Doorbraak van het Jaar'. De Italiaanse voetballegende Francesco Totti ging met de prijs voor 'Uitzonderlijke prestaties' lopen. De Amerikaanse hordeloper Edwin Moses kreeg de 'Lifetime Achievement Award'. (SJH)

