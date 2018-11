Federer redt (voorlopig) zijn Masters 14 november 2018

Zondag zorgde hij nog voor de verrassing van de openingsdag op de Masters door Roger Federer (ATP 3) te verslaan, maar gisteren moest Kei Nishikori (ATP 9) met het schaamrood op de wangen de O2 Arena in Londen verlaten. De Japanner verloor immers na 64 minuten tijd met 0-6, 1-6 van Kevin Anderson (ATP 6). Federer zelf redde zijn Masters, en de kans op een zevende titel op de ATP Finals, door Dominic Thiem (ATP 8) met 6-2, 6-3 te verslaan. De Oostenrijker was zo vriendelijk zijn Zwitserse tegenstrever min of meer de zege te schenken door zeer matig tennis te produceren. Ondanks deze triomf - het was de zestiende keer op rij dat Federer een tweede groepswedstrijd op de Masters tot een goed einde bracht - moet hij morgen wel nog winnen van Anderson en dat zal niet zo simpel zijn. De sterk serverende Zuid-Afrikaan hield Federer eerder dit jaar nog uit de halve finale van Wimbledon na een zinderend duel - 13-11 in de vijfde set. (FDW)

