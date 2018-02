Federer "Hoop deze week weer nummer één te zijn" 13 februari 2018

Roger Federer (ATP 2) speelt morgenavond zijn eerste wedstrijd op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam tegen Ruben Bemelmans (ATP 116). De 36-jarige Zwitser won twee keer eerder (2005 en 2012) in Ahoy, maar zijn deelname - met een wildcard - kwam nu toch eerder uit de lucht gevallen. "Ik had niet verwacht van de Australian Open te winnen", zei de 20-voudige grandslamwinnaar. "Ik was ook totaal niet bezig met de rankings. Maar nadien dacht ik erover na dat ik wel in Rotterdam kon meedoen. Ik ben immers gelukkig, gezond en heb goesting om te tennissen." Het doel van Federer is bekend, als hij de halve finale haalt, wordt hij de oudste nummer één van de wereld in het professionele tijdperk. "Ik hoop dat ik daar deze week in slaag", lachte Federer. "Ik heb een beetje vooruitgekeken maar niet te veel. Je moet niet te veel dromen. Dat verwezenlijken zou alleszins ongelooflijk zijn." David Goffin (ATP 7) begint er vandaag al aan in Rotterdam, waar hij een finaleplaats verdedigt, met een wedstrijd tegen Benoit Paire (ATP 45). (FDW)

