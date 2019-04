Exclusief voor abonnees Federer op een drafje naar 101ste titel TENNIS 01 april 2019

Roger Federer (ATP 4) schreef voor de vierde keer de Miami Open op zijn naam door na net iets meer dan een uur met 6-1, 6-4 van titelverdediger John Isner (ATP 10) te winnen. Het was de 101ste ATP-titel voor de 37-jarige Zwitser, die weer wat inloopt op recordhouder Jimmy Connors (109 titels). "Wat een week is het geweest", lachte Federer, die zijn 28ste Masters Series-toernooi binnenhaalde. "Ik ben gewoon heel blij nu. Het is ongelooflijk. Ik speelde hier voor het eerst in 1999 en nu is het 2019. Dit betekent veel voor mij."

