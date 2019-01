Federer naar huis, Roland Garros op het programma 21 januari 2019

Stefanos Tsitsipas (ATP 15) klopte in de achtste finale Roger Federer (ATP 3) met 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 en zorgde voor een Grieks volksfeest in Melbourne. "Dit is een droom die is uitgekomen", zei de 20-jarige Tsitsipas na de hoogstaande partij. "Ik had op voorhand naar wat hoogtepunten van Roger gekeken op YouTube." Tsitsipas, de eerste Griek in een grandslamkwartfinale, speelt nu tegen Roberto Bautista Agut (ATP 24). Voor de 37-jarige Zwitser is het het vierde grandslamtoernooi op rij waarin hij de halve finale niet haalt. Het is van 2003 geleden dat zoiets nog eens gebeurde. De titelverdediger had wel nog goed nieuws voor zijn fans, hij doet dit jaar mee aan het gravelseizoen en dus ook Roland Garros. De laatste keer dat hij in Parijs deelnam, was in 2015. (FDW)

