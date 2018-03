Federer lijkt onklopbaar 17 maart 2018

TENNIS

Vijftien jaar verschil tussen Roger Federer (36) en de Koreaan Hyeong Chung (21), maar daar was donderdagnacht niet veel van te zien in de kwartfinale van Indian Wells. Met 7-5, 6-1 maakte de Zwitser nog even duidelijk dat hij op een eenzaam niveau acteert. Met zijn zestiende zege van 2018, een even sterke start als in 2006, neemt Federer een optie op een zesde titel op de BNP Paribas Open. Daarvoor moet hij wel in de halve finale voorbij een andere youngster. De 21-jarige Coric (ATP 49) won met 2-6, 6-4, 7-6 van Anderson (ATP 9). (FDW)